Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов 17-летней давности

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09 Декабря 2020, 08:12,
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В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем домашнем стадионе «Камп Ноу» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась разгромной победой итальянского клуба со счетом 3:0.
Как сообщает OptaJose в «Твиттере», нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси нанес в этом матче 11 ударов по воротам соперника, семь из которых пришлись в створ. Это первый случай в турнире с сезона-2003/2004, когда футболист нанес такое количество ударов в створ и не смог поразить ворота.
Благодаря победе «старая синьора» заняла первое место в группе G, а каталонцы финишировали на второй позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси
гноМесси превратился в Торреса)
интересно, сколько вчера по воротам пробили остальные нападающие Барсы, особенно петух французский?
Один раз я точно помню, как он попытался попасть в угловой флаг.