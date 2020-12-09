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Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов 17-летней давности

09 Декабря 2020, 08:12,

Global Look Press

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем домашнем стадионе «Камп Ноу» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась разгромной победой итальянского клуба со счетом 3:0.

Как сообщает OptaJose в «Твиттере», нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси нанес в этом матче 11 ударов по воротам соперника, семь из которых пришлись в створ. Это первый случай в турнире с сезона-2003/2004, когда футболист нанес такое количество ударов в створ и не смог поразить ворота.

Благодаря победе «старая синьора» заняла первое место в группе G, а каталонцы финишировали на второй позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
deathzetk
09 Декабря 2020, 09:49

гноМесси превратился в Торреса)

2
pol-black
09 Декабря 2020, 08:23

интересно, сколько вчера по воротам пробили остальные нападающие Барсы, особенно петух французский?

2
A-LeXX
09 Декабря 2020, 08:28

Один раз я точно помню, как он попытался попасть в угловой флаг.

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