Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов 17-летней давности

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем домашнем стадионе «Камп Ноу» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась разгромной победой итальянского клуба со счетом 3:0.

Как сообщает OptaJose в «Твиттере», нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси нанес в этом матче 11 ударов по воротам соперника, семь из которых пришлись в створ. Это первый случай в турнире с сезона-2003/2004, когда футболист нанес такое количество ударов в створ и не смог поразить ворота.

Благодаря победе «старая синьора» заняла первое место в группе G, а каталонцы финишировали на второй позиции.