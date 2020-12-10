Роналду: «Нам очень не хватает зрителей на трибунах»

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», поделился мнением об отсутствии болельщиков на трибунах стадионов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Нам очень не хватает зрителей на трибунах. Мы надеемся, что в скором времени все изменится. Но до тех пор шоу должно продолжаться», - гласит сообщение 35-летнего бомбардира в «Инстаграме».

Напомним, что в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов туринский гранд на выезде встречался с каталонской «Барселоной». «Старая синьора» отпраздновала победу со счетом 3:0. Роналду оформил дубль.