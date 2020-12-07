Куман прибегнет к серьёзной ротации состава в матче с «Ювентусом»

Голландский наставник «Барселоны» Рональд Куман намерен прибегнуть к серьезной ротации состава в поединке заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, тренер планирует выпустить на поле молодежь «сине-гранатовых». Куман хочет сделать изменения в каждой из линий команды.

Встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет во вторник, восьмого декабря, на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

После пяти туров каталонцы лидируют в группе G, а туринцы располагаются на втором месте.