Роналду прокомментировал разгром «Барселоны» на «Камп Ноу»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о победе над каталонской «Барселоной» в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Старая синьора» выиграла со счетом 3:0. В активе 35-летнего португальца дубль.

«Круто вернуться на «Камп Ноу». Здесь всегда очень тяжело играть против одной из сильнейших команд мира. В этом матче «Ювентус» предстал командой чемпионов. Если продолжим так играть, нам нечего бояться. Вперед, «Ювентус», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

После этой победы итальянский гранд опередил «сине-гранатовых» и финишировал на первой строчке в группе G. «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.