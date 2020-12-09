Роналду прокомментировал разгром «Барселоны» на «Камп Ноу»

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09 Декабря 2020, 08:48,
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о победе над каталонской «Барселоной» в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Старая синьора» выиграла со счетом 3:0. В активе 35-летнего португальца дубль.
«Круто вернуться на «Камп Ноу». Здесь всегда очень тяжело играть против одной из сильнейших команд мира. В этом матче «Ювентус» предстал командой чемпионов. Если продолжим так играть, нам нечего бояться. Вперед, «Ювентус», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».
После этой победы итальянский гранд опередил «сине-гранатовых» и финишировал на первой строчке в группе G. «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду
50летний поклонник гнома в комментах будет?)
если не наложил (надеюсь, что не на себя руки, а просто - наложил)) после этого матча, то может и всплыть) А так-то, какой он там 50-летний. думаю, 1972 - возраст одного из его родителей или родственника. Это же Ла масия под другим ником). Из детских штанишек он выпрыгнул уже, хотя и не помогло, но до 50-летия там ооочень далеко)