Пирло поделился мнением о Месси

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси в преддверии поединка шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

«Лионель переживает особый момент, ведь летом он столкнулся с большими проблемами. Но во время поединков Месси всегда пытается доказывать свою ценность для «Барселоны».

Не исключаю, что после несостоявшегося трансфера у него могли возникнуть какие-то проблемы, но не хочу вдаваться в подробности. Лионель - феномен, и он это уже давно доказал», - приводит слова Пирло издание Football Espana.

Матч состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне восьмого декабря. Начало - 23:00 мск.