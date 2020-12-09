Буффон: «Победа над «Барселоной» зарядила «Ювентус» уверенностью»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал выездную победу над каталонской «Барселоной» (3:0) в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Этот матч зарядил команду уверенностью. «Ювентус» сыграл фантастически. Верю, что усердная работа и серьезное отношение к делу приносят плоды. Я уверен, что каждый получает вознаграждение за свои жертвы», - приводит слова итальянского вратаря пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе на «Камп Ноу» туринская команда опередила «Барселону» и финишировала на первом месте в квартете G. «Сине-гранатовые» вышли в плей-офф со второй позиции.