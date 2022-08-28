Монтелла едва не подрался с Балотелли

По завершении матча чемпионата Турции между «Адана Демирспор» и клубом «Умраниеспор» произошел конфликт, в котором главными действующими лицами были наставник хозяев Винченцо Монтелла и нападающий Марио Балотелли.

После финального свистка Монтелла вышел на поле, чтобы поблагодарить футболистов за игру. Во время этого у специалиста состоялась словесная перепалка с Балотелли. Винченцо был разозлен и решил покинуть поле, однако опальный форвард не унимался и что-то выкрикнул ему в спину. Наставник мгновенно развернулся и подошел к подопечному. Чтобы избежать возможной драки, персонал клуба развел конфликтующие стороны.

Напомним, что вчерашний матч завершился победой «Адана Демирспор» со счетом 1:0.