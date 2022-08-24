Инсайдер Свен Чесс в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова агента Артёма Дзюбы об интересе к клиенту со стороны бельгийских клубов. Напомним, что россиянин в конечном итоге перебрался в «Адана Демирспор».

«Агент Дзюбы говорил о предложении из Бельгии? Это очень странно, я ничего не слышал об этом. Хотя, мне кажется, я знаю многое о бельгийском футболе. Таких разговоров не было. Это совершенно точно не «Брюгге», «Юнион» и «Андерлехт». В теории, я могу допустить, что это был «Антверпен», о нём я знаю чуть меньше, но о таком я не слышал. Что касается денег, то да, в Бельгии бы совершенно точно не предложили Дзюбе столько же, сколько в Турции. Это совершенно исключено», – сказал Чесс.