Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Инсайдер Свен Чесс: «В Бельгии Дзюбе совершенно точно не предложили бы столько же, сколько в Турции» эксклюзив

 
24 Августа 2022 • 15:13 Комментировать
Адана Демирспор
...
Умраниеспор
1 1.55 X 4.30 2 5.70
27.08 21:45

Инсайдер Свен Чесс в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова агента Артёма Дзюбы об интересе к клиенту со стороны бельгийских клубов. Напомним, что россиянин в конечном итоге перебрался в «Адана Демирспор».

«Агент Дзюбы говорил о предложении из Бельгии? Это очень странно, я ничего не слышал об этом. Хотя, мне кажется, я знаю многое о бельгийском футболе. Таких разговоров не было. Это совершенно точно не «Брюгге», «Юнион» и «Андерлехт». В теории, я могу допустить, что это был «Антверпен», о нём я знаю чуть меньше, но о таком я не слышал. Что касается денег, то да, в Бельгии бы совершенно точно не предложили Дзюбе столько же, сколько в Турции. Это совершенно исключено», – сказал Чесс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Свен Чесс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР УМРАНИЕСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
14:55 · Турция
Спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим игроком России
10:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Дзюбы: «Получил звонок от коллег: «Кейн сломался, Моуринью хочет подписать Артёма»
10:33 · Турция
Нигматуллин - о голе Дзюбы: «Забил чисто на фарте»
10:24 · Турция
Агент — об интересе «Црвены Звезды» к Дзюбе: «Он хотел играть в более конкурентной лиге»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Дзюбы назвал российский клуб, в который Артём перешёл бы, если бы сорвались все варианты за границей
09:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Дзюбы – о причинах перехода в «Адана Демирспор»: «Одним из факторов стало то, что клуб купил Ракицкого»
09:31 · Турция
Агент объяснил, почему Дзюба не перешёл в «Фенербахче»
09:13 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали интерес «Галатасарая» к Николсону
06:10 · Турция
Дзюба одним словом высказался о дебюте за «Адана Демирспор»
23 Августа
20:51 · Турция
Канчельскис прокомментировал первую игру Дзюбы в Турции
19:15 · Италия. Серия А
​Мертенс рассказал о сложном уходе из «Наполи»
17:26 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» оценил дебют Дзюбы в Турции
15:56 · Турция
Кавазашвили: «Если Дзюба не найдёт общего языка с игроками «Адана Демирспор», то его «сожрут»
15:40 · Турция
Мостового не впечатлил гол Дзюбы
13:22 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Дзюба ещё покажет, что его рано списали со счетов!»
Все новости
Рекомендуем