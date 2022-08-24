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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, какой бельгийский клуб приглашал Дзюбу - и сколько предлагал

 
24 Августа 2022 • 22:12 Комментировать (1)
Адана Демирспор
...
Умраниеспор
1 1.55 X 4.30 2 5.70
27.08 21:45

Мы уже сообщали о том, что агент российского нападающего Артёма Дзюбы дал понять, что помимо предложений из Турции у него было также предложение из бельгийских клубов. Как уточняет Sport24, бельгийским клубом, который приглашал Дзюбу, является «Юнион». Там Дзюба мог бы стать самым высокооплачиваемым игроком клуба, так как руководство «Юниона» предлагало ему оклад в 500 тысяч евро ежегодно.

До турецкого чемпионата Дзюба семь лет провел в питерском «Зените», также в его карьере были такие команды, как «Спартак», «Томь» и «Ростов», а также тульский «Арсенал». С 2011 по 2021 год привлекался к выступлениям в составе российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Юнион
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Комментарии (1)
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Zenituwka
24 Августа 2022 в 22:24
Это было бы очень интересно. Но понятное дело что пора готовиться к пенсии и выбор пал на контракт пожирнее.
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