Бывший футболист «Аданы Демирспор» Эмрах Бедир в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о перспективах новичка клуба Артёма Дзюбы.

«Если честно, в первом матче Дзюба был не очень эффективен, но, конечно, для любого форварда важно забить гол, особенно в первой игре за новый клуб. Артём сильный, но довольно ограниченный игрок. Всё-таки сейчас чемпионат Турции сильнее, чем чемпионат России. Конкуренция выше. Дзюбе будет непросто».

Он может забить больше 10 голов?

«Не думаю, что он достигнет двузначного количества голов. Если Балотелли не уйдёт, а с этим пока всё непонятно, я не думаю, что он будет играть в основе. Сомневаюсь, что он забьет 10 и более голов. Артем хороший игрок, но я в целом не думаю, что он будет сильно полезен «Адана Демирспору» в силу своего возраста. Это и показал его матч с «Фенербахче», где он был не очень эффективен, но люди обратили внимание на его гол».