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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Монтелла рассказал о стычке с Балотелли

 
28 Августа 2022 • 07:20 Комментировать
Адана Демирспор
1:0
Умраниеспор
окончен

Итальянский специалист Винченцо Монтелла, занимающий пост наставника «Адана Демирспор», прокомментировал конфликт с форвардом Марио Балотелли после завершения матча турецкой Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

«У нас большие надежды на Марио, я ему сказал только это. Однако адреналин иногда заставляет его сказать лишнего. Для меня же это уже в прошлом. Инцидент исчерпан», - передает слова итальянского тренера NTV.com.tr.

В прошедшем поединке принимал участие российский нападающий Артём Дзюба. 34-летний форвард провел на поле первый тайм, после чего Монтелла заменил его.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Винченцо Монтелла Адана Демирспор
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