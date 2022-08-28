Монтелла рассказал о стычке с Балотелли

Итальянский специалист Винченцо Монтелла, занимающий пост наставника «Адана Демирспор», прокомментировал конфликт с форвардом Марио Балотелли после завершения матча турецкой Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

«У нас большие надежды на Марио, я ему сказал только это. Однако адреналин иногда заставляет его сказать лишнего. Для меня же это уже в прошлом. Инцидент исчерпан», - передает слова итальянского тренера NTV.com.tr.

В прошедшем поединке принимал участие российский нападающий Артём Дзюба. 34-летний форвард провел на поле первый тайм, после чего Монтелла заменил его.