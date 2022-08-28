Петржела: «Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции»

Футбольный тренер Властимил Петржела, известный по работе в петербургском «Зените», высказался о российском форварде Артёме Дзюбе, которого признали худшим игроком в матче между «Адана Демирспор» и «Умраниеспором» (1:0).

«Дзюба еще неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный. Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, тогда он может быть эффективен», - приводит слова Петржелы Sport24.

Дзюба присоединился к «Адана Демирспор» этим летом. Стороны подписали трудовое соглашение по схеме «1+1».

В дебютном поединке против стамбульского «Фенербахче» 34-летний россиянин отметился забитым мячом.