Камоцци: «Балотелли сможет без проблем сыграться с Дзюбой»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о совместной игре российского нападающего Артёма Дзюбы и известного итальянского форварда Марио Балотелли в «Адана Демирспор».

По мнению Камоцци, эти два футболиста без проблем смогут найти взаимопонимание на поле.

«Балотелли — очень хороший футболист, когда он хочет играть и думает о футболе. Он играл в паре с Милито, Это'О, Ибрагимовичем, Агуэро. Не думаю, что для него будет проблемой сыграться с Дзюбой», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4) Дзюба сумел отличиться своим дебютным голом за новую команду. Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт сегодня, 27 августа против «Умраниеспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.