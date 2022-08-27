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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Камоцци: «Балотелли сможет без проблем сыграться с Дзюбой»

 
27 Августа 2022 • 13:57 Комментировать
Адана Демирспор
...
Умраниеспор
1 1.55 X 4.30 2 6.00
Через 6 ч. 17 мин.

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о совместной игре российского нападающего Артёма Дзюбы и известного итальянского форварда Марио Балотелли в «Адана Демирспор». 

По мнению Камоцци, эти два футболиста без проблем смогут найти взаимопонимание на поле.

«Балотелли — очень хороший футболист, когда он хочет играть и думает о футболе. Он играл в паре с Милито, Это'О, Ибрагимовичем, Агуэро. Не думаю, что для него будет проблемой сыграться с Дзюбой», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4) Дзюба сумел отличиться своим дебютным голом за новую команду. Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт сегодня, 27 августа против «Умраниеспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Артём Дзюба Франко Камоцци Адана Демирспор
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АДАНА ДЕМИРСПОР УМРАНИЕСПОР
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27.08  21:45 Аланьяспор ... Истанбулспор 1.48 4.70 6.30
27.08  21:45 Адана Демирспор ... Умраниеспор 1.55 4.30 6.00
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