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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Мостовой - о признании Дзюбы худшим игроком матча: «Ничего фатального в этом нет»

 
28 Августа 2022 • 12:55 Комментировать
Адана Демирспор
1:0
Умраниеспор
окончен

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу признали худшим игроком матча четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспор» (1:0).

«Если бы это было на протяжении длительного времени, а так в одной игре. Ничего фатального в этом нет. В Турции достаточно сильный чемпионат», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

34-летний россиянин провел на поле первый тайм, после чего был заменен на итальянца Марио Балотелли.

Напомним, что в дебютном матче против «Фенербахче» Артём отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Артём Дзюба Адана Демирспор
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