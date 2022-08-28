Мостовой - о признании Дзюбы худшим игроком матча: «Ничего фатального в этом нет»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу признали худшим игроком матча четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспор» (1:0).

«Если бы это было на протяжении длительного времени, а так в одной игре. Ничего фатального в этом нет. В Турции достаточно сильный чемпионат», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

34-летний россиянин провел на поле первый тайм, после чего был заменен на итальянца Марио Балотелли.

Напомним, что в дебютном матче против «Фенербахче» Артём отметился забитым мячом.