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Семак: «Дзюбе нужно быть лидером на поле»

 
25 Августа 2022 • 23:41 Комментировать
Адана Демирспор
...
Умраниеспор
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27.08 21:45

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу своего бывшего подопечного - Артёма Дзюбы. Он считает, что Дзюбе для своей оптимальной игры нужно быть лидером на поле - это первостепенное условие для его успеха. Дзюба отыграл в «Зените» долгих семь лет - с 2015 до 2022 года, но сейчас он выступает в чемпионате Турции.

- Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его всё устраивает. И в этом состоянии он раскрывается, - цитирует Семака издание Sport24.

Российскому нападающему удалось забить уже в своем первом матче в турецком «Адана Демирспор», но это не помогло команде избежать поражения в игре с «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Артём Дзюба
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