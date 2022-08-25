Семак: «Дзюбе нужно быть лидером на поле»

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу своего бывшего подопечного - Артёма Дзюбы. Он считает, что Дзюбе для своей оптимальной игры нужно быть лидером на поле - это первостепенное условие для его успеха. Дзюба отыграл в «Зените» долгих семь лет - с 2015 до 2022 года, но сейчас он выступает в чемпионате Турции.

- Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его всё устраивает. И в этом состоянии он раскрывается, - цитирует Семака издание Sport24.

Российскому нападающему удалось забить уже в своем первом матче в турецком «Адана Демирспор», но это не помогло команде избежать поражения в игре с «Фенербахче».