Дзюба стал худшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Умраниеспором»

Накануне состоялся поединок четвертого тура чемпионата Турции, в котором «Адана Демирспор» встречался с «Умраниеспором». Команда российского нападающего Артёма Дзюбы отпраздновала победу со счетом 1:0.

34-летний центрфорвард провел на поле первый тайм, после чего тренерский штаб заменил его. По оценке экспертов портала Whoscored, Дзюба получил низкую оценку 5,81 и был признан худшим футболистом в составе своей команды.

Напомним, что россиянин пополнил ряды турецкого коллектива в текущее трансферное окно. Он перебрался в «Адана Демирспор» в статусе свободного агента. С Дзюбой был подписан контракт по схеме «1+1».