Болельщик «Спартака» Спиридонов высмеял Дзюбу за игру в Турции

Известный волейболист и болельщик столичного «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на новость о том, что экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу признали худшим игроком матча в чемпионате Турции. В настоящий момент 34-летний форвард выступает за клуб «Адана Демирспор».

«Пускай шевелится как хочет! Он же забил в пустые в предыдущим матче. Ну и все! Теперь он звезда в Турции», - передает слова Спиридонова «Спорт-экспресс».

Дзюба был признан худшим футболистом матча против клуба «Умраниеспор» (1:0). Россиянин вышел в стартовом составе, однако в перерыве был заменен на итальянца Марио Балотелли.