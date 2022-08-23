Кавазашвили: «Если Дзюба не найдёт общего языка с игроками «Адана Демирспор», то его «сожрут»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнение том, как российскому нападающему «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе следует выстраивать отношения со своими партнёрами по новой команде.

По мнению эксперта, если Дзюба с самого начала начнёт ставить себя выше других футболистов, то ни к чему хорошему это не приведёт.

«В Турции человека с громким именем встречают с распростёртыми объятиями, но если там увидят, что он филонит или не демонстрирует свою игру, то начинают к нему относиться с презрением. Если сейчас он не найдёт общего языка с футболистами, то его «сожрут» и никогда не дадут паса в игре», — цитирует Кавазашвили ТАСС.

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 27 августа против «Умраниеспора». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.