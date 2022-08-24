Агент — об интересе «Црвены Звезды» к Дзюбе: «Он хотел играть в более конкурентной лиге»

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, рассказал, почему его клиент нынешним летом не перешёл в «Црвену Звезду», которая проявляла интерес к российскому футболисту.

По словам агента, Дзюба сразу дал понять, что в Сербию он не поедет, так как хочет выступать в более конкурентной лиге.

«Были определённые люди, которые хотели пролоббировать этот вариант. В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось», — цитирует Гольдмана Sport24.

Напомним, что в своёй дебютной игре за «Адана Демирспор» Дзюба отметился забитым голом в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).