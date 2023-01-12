«ПСЖ» получил три предложения по трансферу Сарабии

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия этой зимой может сменить клубную прописку. По информации от издания Canal +, парижане получили три предложения по продаже португальца в первые дни трансферного окна.

Если верить источнику, ни один из претендентов пока не приблизился к трансферу. Напомним, Сарабия не является стабильным игроком основы в «ПСЖ». В прошлом сезоне испанец выступал в аренде за лиссабонский «Спортинг», в составе которого отметился 15 голами и 6 ассистами в чемпионате Португалии.

30-летний Сарабия принадлежит «ПСЖ» с лета 2019 года, когда перешёл в команду из испанской «Севильи».