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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» - команда, наиболее часто обыгрывавшая «ПСЖ» в эпоху аль-Хелаифи

16 Января 2023 • 04:47 Комментировать
Ренн
1:0
ПСЖ
окончен

Чемпионат Франции принято разделять на до и после того, как «ПСЖ» был приобретен катарским фондом в 2011 году. До этого «ПСЖ» был вполне заурядным клубом, лишь изредка претендовавшим на чемпионские вершины. После все изменилось - и во Франции даже ведется специальная статистика по этому случаю.

И, как выяснилось, именно «Ренн», победивший в последнем матче девятнадцатого тура французского чемпионата парижан, является на данный момент клубом, наиболее часто обыгрывавшим «ПСЖ» с 2011 года. «Ренн» делал это шесть раз, второе место делят «Лион» и «Монако» - они огорчали гегемона по пять раз. 

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Ренн ПСЖ
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