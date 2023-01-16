«Ренн» - команда, наиболее часто обыгрывавшая «ПСЖ» в эпоху аль-Хелаифи

Чемпионат Франции принято разделять на до и после того, как «ПСЖ» был приобретен катарским фондом в 2011 году. До этого «ПСЖ» был вполне заурядным клубом, лишь изредка претендовавшим на чемпионские вершины. После все изменилось - и во Франции даже ведется специальная статистика по этому случаю.

И, как выяснилось, именно «Ренн», победивший в последнем матче девятнадцатого тура французского чемпионата парижан, является на данный момент клубом, наиболее часто обыгрывавшим «ПСЖ» с 2011 года. «Ренн» делал это шесть раз, второе место делят «Лион» и «Монако» - они огорчали гегемона по пять раз.