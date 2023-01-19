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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кузнецов считает Месси лучшим игроком 2022 года

19 Января 2023 • 18:35 Комментировать
Ренн
1:0
ПСЖ
окончен

Российский специалист Дмитрий Кузнецов считает Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.

«У нас кульминация сезона — это чемпионат мира, поэтому выберу Месси. Он заслужил победу, шёл к этому. Месси заслужил стать лучшим игроком 2022 года не только титулом, но и игрой. Так тяжело перейти из одной сильной команды в другую и продолжить демонстрировать высочайший уровень», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

По его мнению, в последнее время Лионель стал играть менее ярко, однако по-прежнему остаётся лидером на клубном и международном уровнях. Кузнецов также отметил, что титул Месси перевешивает достижения Килиана Мбаппе и Карима Бензема в прошлом году.

Напомним, что великий аргентинец стал чемпионом мира, взяв также награду лучшего игрока турнира. Футболист года по версии ФИФА будет объявлен 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дмитрий Кузнецов
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