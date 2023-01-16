Экитике: «Неймар и Месси видят то, чего не видят другие»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике лестно высказался о Лионеле Месси и Неймаре после поражения от «Ренна».

Звёздные южноамериканцы так и не смогли вскрыть оборону соперников – 0:1. Не изменил ситуацию и вышедший на 55-й минуте Килиан Мбаппе.

Несмотря на неудачу, Экитике призвал не забывать о высочайшем уровне мастерства Месси и Неймара: «Я много наблюдаю за ними на тренировках. Когда в твоей команде выступают такие игроки, ты обязан внимательно следить за ними и стараться брать пример. Они видят то, что не дано видеть другим», – приводит Footmercato слова 20-летнего француза.

После сегодняшнего поражения отрыв «ПСЖ» от идущего вторым «Ланса» сократился до трёх очков.