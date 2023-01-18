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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ещенко считает Месси лучшим игроком 2022 года

18 Января 2023 • 22:15 Комментировать
Ренн
1:0
ПСЖ
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Ещенко назвал лучшего игрока по итогам 2022 года.

«Лионель Месси был лучшим на чемпионате мира в Катаре. Как раз на фоне этого успеха может быть принято решение в его пользу», — заявил экс-защитник российской сборной в интервью «Чемпионату». По его мнению, в тройку лучших футболистов прошлого года по версии ФИФА кроме Месси должны попасть Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Напомним, что в 2022 году Лионель выиграл чемпионат мира в составе аргентинской сборной, став лучшим футболистом катарского мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Андрей Ещенко
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