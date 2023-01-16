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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» проиграл второй матч за три тура, в Лиге 1 снова есть чемпионская интрига

16 Января 2023 • 00:44 Комментировать
Ренн
1:0
ПСЖ
окончен

Первый круг чемпионата Франции завершился матчем между «Ренном» и «ПСЖ». Пятая команда Лиги 1 дала бой чемпиону, который вслед за «Лансом» проиграл ещё одному конкуренту. Встреча получилась равной и очень упорной. Арно Мюинга в конце первого тайма метров с 20 бил в ближний угол - парировано. После перерыва Амин Гуйри чудом не забил плотным ударом, и снова браво, Джанлуиджи Доннарумма. А вот в середине тайма и он не выручил - Адриен Трюффер от лицевой линии прострелил под удар Амари Траоре, который в итоге стал героем поединка. А что же звездный «ПСЖ» с Лионелем Месси, Неймаром и вышедшим на замену Килианом Мбаппе? Только один момент у Карлоса Солера с ударом под перекладину, но там спас голкипер.

Есть у нас чемпионская интрига, отрыв «ПСЖ» сокращен до трех очков. «Ренн» идет четвертым.

Протокол игры  
Ренн1:0ПСЖ
(1:0) Траоре Амари65'  
Манданда СтивВу КристоферРодон ДжоТеате АртурТраоре АмариТрюффер Адриен 76' (Ассиньон Лоренс ( 76') Дуэ Дезире 68' (Докю Жереми ( 68') Майер Ловро 89' (Сулемана Камалдин ( 89') Угочукву ЛеслиГуйри Амин 89' (Тэт Флавьен ( 89') Мюинга Арно 76' (Мелинг Биргер ( 76')
Запасные: Алемдар ДоганГомис АльфредДуэ ГелаБелосьян ЖенуэльСален Ромен
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосДанилу Перейра 83' (Саншеш Ренату ( 83') Мукиэле Норди 56' (Хакими Ашраф ( 56') Бернат ХуанЗаир-Эмери Уоррен 72' (Фабиан Руис ( 72') Витинья II 72' (Солер Карлос ( 72') Месси ЛионельНеймарЭкитике Уго 56' (Мбаппе Килиан ( 56')
Запасные: Битшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльХусни ИлиесНавас Кейлор
15 января. Стадион "Роазон Парк".

 

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Ренн ПСЖ
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