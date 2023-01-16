«ПСЖ» проиграл второй матч за три тура, в Лиге 1 снова есть чемпионская интрига

Первый круг чемпионата Франции завершился матчем между «Ренном» и «ПСЖ». Пятая команда Лиги 1 дала бой чемпиону, который вслед за «Лансом» проиграл ещё одному конкуренту. Встреча получилась равной и очень упорной. Арно Мюинга в конце первого тайма метров с 20 бил в ближний угол - парировано. После перерыва Амин Гуйри чудом не забил плотным ударом, и снова браво, Джанлуиджи Доннарумма. А вот в середине тайма и он не выручил - Адриен Трюффер от лицевой линии прострелил под удар Амари Траоре, который в итоге стал героем поединка. А что же звездный «ПСЖ» с Лионелем Месси, Неймаром и вышедшим на замену Килианом Мбаппе? Только один момент у Карлоса Солера с ударом под перекладину, но там спас голкипер.

Есть у нас чемпионская интрига, отрыв «ПСЖ» сокращен до трех очков. «Ренн» идет четвертым.