​Мбаппе и Хакими снова с «ПСЖ»

Форвард Килиан Мбаппе и защитник Ашраф Хакими в четверг возобновили тренировки с «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба гранда Лиги 1.

Напомним, что Мбаппе и Хакими пропустили последнюю неделю – они получили отдых. После чемпионата мира француз и марокканец почти сразу вернулись в лагерь «ПСЖ», однако в начале года игроки воспользовались возможностью перевести дух.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 15 января. Команда Кристофа Галтье будет играть против «Ренна» на выезде в чемпионате Франции.

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, опережая второй «Ланс» на шесть зачётных баллов.