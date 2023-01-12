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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе и Хакими снова с «ПСЖ»

12 Января 2023 • 17:28 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
15.01 22:45

Форвард Килиан Мбаппе и защитник Ашраф Хакими в четверг возобновили тренировки с «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба гранда Лиги 1.

Напомним, что Мбаппе и Хакими пропустили последнюю неделю – они получили отдых. После чемпионата мира француз и марокканец почти сразу вернулись в лагерь «ПСЖ», однако в начале года игроки воспользовались возможностью перевести дух.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 15 января. Команда Кристофа Галтье будет играть против «Ренна» на выезде в чемпионате Франции. 

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, опережая второй «Ланс» на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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РЕНН ПСЖ
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