Радченко: «Отдал бы Мбаппе лучшего игрока года»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко назвал своего фаворита на звание лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА.

«Самый показательный турнир 2022 года – чемпионат мира. На чемпионате мира, мне кажется, очень хорошо проявил себя Мбаппе. Отдал бы ему лучшего игрока года», – заявил экс-игрок «сине-бело-голубых» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что на катарском мундиале Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов и приведя сборную Франции к серебру чемпионата мира. Лучший игрок 2022 года по версии ФИФА будет объявлен 27 февраля.