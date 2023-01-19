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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радченко: «Отдал бы Мбаппе лучшего игрока года»

19 Января 2023 • 17:51 Комментировать
Ренн
1:0
ПСЖ
окончен

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко назвал своего фаворита на звание лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА.

«Самый показательный турнир 2022 года – чемпионат мира. На чемпионате мира, мне кажется, очень хорошо проявил себя Мбаппе. Отдал бы ему лучшего игрока года», – заявил экс-игрок «сине-бело-голубых» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что на катарском мундиале Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов и приведя сборную Франции к серебру чемпионата мира. Лучший игрок 2022 года по версии ФИФА будет объявлен 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Килиан Мбаппе
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