Верратти высмеял слухи о том, что он «провёл ночь с певицей Рианной»

Мы уже сообщали о том, что у итальянского полузащитника Марко Верратти назрел конфликт с нечистоплотными журналистами, которые, как считает футболист, регулярно распространяют недостоверную информацию о нем. Одним из подобных слухов, не понравившихся Верратти, стала информация о том, что он, дескать, провел ночь в объятиях певицы Рианны.

- Люди, которые знают меня, знают и чем я занимаюсь, как провожу время. Журналисты написали обо мне, что я провел ночь с Рианной, но правда в том, что я даже не знаком с ней. Честно, - цитирует слова Верратти французский еженедельник France Football.