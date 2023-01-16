Галтье – о поражении «ПСЖ»: «Очень разочарован игрой в атаке»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье раскритиковал игру своей команды в проигранном матче против «Ренна» (0:1).

Парижане потерпели второе поражение в текущем сезоне, не сумев ответить на гол соперников, забитый на 65-й минуте встречи.

«Я очень разочарован нашей игрой. Главная проблема – мы практически не создавали моментов. Мы слишком мало угрожали чужим воротам, и лишь к концу, возможно, смогли что-то организовать впереди – но это был скорее хаотичный навал. Мы много владели мячом, однако распоряжаться им как следует не получалось», – высказался в интервью Prime Video Галтье.