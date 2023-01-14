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Чемпионат Франции. Лига 1

​Руководство «Галатасарая» рассматривает выкуп Икарди из «ПСЖ» слухи

14 Января 2023 • 00:42 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
15.01 22:45

Руководство «Галатасарая» рассматривает вариант с выкупом аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди.

По информации Fanatik, боссы турецкого клуба рассмартивают возможность приобретения игрока за 15 миллионов евро. Отметим, что в настоящий момент нападающий выступает в футболке стамбульского коллектива на правах аренды.

В текущем розыгрыше местной Суперлиги Икарди забил пять голов при четырёх ассистах в восьми встречах чемпионата. «Галатасарай» занимает первую строчку в турнирной таблице турецкого первенства.

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Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - зима 2023
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