Руководство «Галатасарая» рассматривает вариант с выкупом аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди.

По информации Fanatik, боссы турецкого клуба рассмартивают возможность приобретения игрока за 15 миллионов евро. Отметим, что в настоящий момент нападающий выступает в футболке стамбульского коллектива на правах аренды.

В текущем розыгрыше местной Суперлиги Икарди забил пять голов при четырёх ассистах в восьми встречах чемпионата. «Галатасарай» занимает первую строчку в турнирной таблице турецкого первенства.