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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе проводит 300-й матч в клубной карьере

16 Января 2023 • 00:23 Комментировать
Ренн
1:0
ПСЖ
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметил юбилей, появившись на поле в поединке с «Ренном».

24-летний лидер парижан вышел на замену в проходящем в эти минуты матче французской Лиги 1. Согласно сведениям Opta, сегодняшняя игра – 300-я по счёту в клубной карьере Мбаппе. Форвард 60 раз сыграл за «Монако» – свой первый клуб, – отличившись 27 раз, и в 240 случаях представлял «ПСЖ», записав на свой счёт 191 забитый мяч.

Именно Килиан Мбаппе на данный момент возглавляет список голеодоров чемпионата Франции с 13 голами. Также в активе футболиста два результативных паса в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Килиан Мбаппе
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