Мбаппе проводит 300-й матч в клубной карьере

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметил юбилей, появившись на поле в поединке с «Ренном».

24-летний лидер парижан вышел на замену в проходящем в эти минуты матче французской Лиги 1. Согласно сведениям Opta, сегодняшняя игра – 300-я по счёту в клубной карьере Мбаппе. Форвард 60 раз сыграл за «Монако» – свой первый клуб, – отличившись 27 раз, и в 240 случаях представлял «ПСЖ», записав на свой счёт 191 забитый мяч.

Именно Килиан Мбаппе на данный момент возглавляет список голеодоров чемпионата Франции с 13 голами. Также в активе футболиста два результативных паса в нынешнем розыгрыше Лиги 1.