Гранат считает, что Месси получит награду лучшему игроку года от ФИФА

Бывший игрок российской национальной команды Владимир Гранат назвал фаворита на получение награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Думаю, что по поводу лучшего игрока в 2022 году всё и всем предельно ясно. Премию в феврале однозначно получит Месси. Для Лео завоёванный титул на чемпионате мира в Катаре является преимуществом над другими», — заявил экс-футболист «Рубина», «Динамо» и «Ростова» в интервью «Чемпионату». По его мнению, именно Месси вытянул аргентинскую команду на катарском турнире, достигнув своей цели, к который шёл всю жизнь.

Напомним, что вручение награды лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА пройдёт 27 февраля.