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Чемпионат Франции. Лига 1

Гранат считает, что Месси получит награду лучшему игроку года от ФИФА

18 Января 2023 • 23:19 Комментировать
Ренн
1:0
ПСЖ
окончен

Бывший игрок российской национальной команды Владимир Гранат назвал фаворита на получение награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Думаю, что по поводу лучшего игрока в 2022 году всё и всем предельно ясно. Премию в феврале однозначно получит Месси. Для Лео завоёванный титул на чемпионате мира в Катаре является преимуществом над другими», — заявил экс-футболист «Рубина», «Динамо» и «Ростова» в интервью «Чемпионату». По его мнению, именно Месси вытянул аргентинскую команду на катарском турнире, достигнув своей цели, к который шёл всю жизнь.

Напомним, что вручение награды лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА пройдёт 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Владимир Гранат
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