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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти: «Невозможно не любить Париж»

13 Января 2023 • 23:25 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
15.01 22:45

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти заявил в интервью, что любовь к городу стала одной из причин решения продлить контракт с клубом.

В конце декабря стало известно, что итальянец заключил с «ПСЖ» новое соглашение до 2026 года. В интервью France Football 30-летний хавбек признался, что очень доволен не только положением дел в клубе, но и жизнью в Париже: «В 2012 году мне было очень трудно расставаться с семьёй и друзьями, когда я переезжал сюда. Ранее я никогда не был во Франции, не видел Париж, но я сразу влюбился в этот город, когда оказался здесь. Думаю, Париж невозможно не любить», – сказал Верратти, ранее признававшийся, что хочет получить французское гражданство.

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ПСЖ Марко Верратти
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