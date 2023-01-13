Верратти: «Невозможно не любить Париж»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти заявил в интервью, что любовь к городу стала одной из причин решения продлить контракт с клубом.

В конце декабря стало известно, что итальянец заключил с «ПСЖ» новое соглашение до 2026 года. В интервью France Football 30-летний хавбек признался, что очень доволен не только положением дел в клубе, но и жизнью в Париже: «В 2012 году мне было очень трудно расставаться с семьёй и друзьями, когда я переезжал сюда. Ранее я никогда не был во Франции, не видел Париж, но я сразу влюбился в этот город, когда оказался здесь. Думаю, Париж невозможно не любить», – сказал Верратти, ранее признававшийся, что хочет получить французское гражданство.