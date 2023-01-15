Заир-Эмери станет самым молодым в истории «ПСЖ» игроком, вышедшим в старте в матче Лиги 1

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери обновит рекорд клуба.

Юный футболист попал в стартовый состав парижан на матч против «Ренна», который начнётся в 22:45 по московскому времени. Согласно данным Opta, Заир-Эмери станет самым молодым игроком, когда-либо выходившим с первых минут в матчах парижан в высшем французском дивизионе. На данный момент хавбеку 16 лет и 313 дней.

Уоррен Заир-Эмери шесть раз выходил на поле в нынешнем розыгрыше Лиги 1 и однажды появлялся в матче Лиги чемпионов, но во всех случаях выпускался Кристофом Галтье лишь на замену. Француз пополнил ряды первой команды «ПСЖ» летом 2022 года.