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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери станет самым молодым в истории «ПСЖ» игроком, вышедшим в старте в матче Лиги 1

15 Января 2023 • 22:33 Комментировать
Ренн
0:0
ПСЖ
1 5.40 X 4.60 2 1.55
2-й тайм

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери обновит рекорд клуба.

Юный футболист попал в стартовый состав парижан на матч против «Ренна», который начнётся в 22:45 по московскому времени. Согласно данным Opta, Заир-Эмери станет самым молодым игроком, когда-либо выходившим с первых минут в матчах парижан в высшем французском дивизионе. На данный момент хавбеку 16 лет и 313 дней.

Уоррен Заир-Эмери шесть раз выходил на поле в нынешнем розыгрыше Лиги 1 и однажды появлялся в матче Лиги чемпионов, но во всех случаях выпускался Кристофом Галтье лишь на замену. Француз пополнил ряды первой команды «ПСЖ» летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Уоррен Заир-Эмери
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РЕНН ПСЖ
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