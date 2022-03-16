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Бывший тренер «ПСЖ»: «Месси более чувствителен, нежели Роналду или Ибрагимович»

16 Марта 2022 • 07:33 Комментировать
Монако
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ПСЖ
3.65 3.85 1.93
20.03 15:00

Бывшая звезда французского футбола Ален Жиресс, в 1998 году короткое время тренировавший «ПСЖ», поделился своим мнением о проблемах Лионеля Месси в «ПСЖ». Жиресс сожалеет о том, что Месси освистали, так как он видит - Месси искренне старается и переживает.

- Можно свистеть всем вместе, однако в случае с Месси есть одно «но» - он действительно старается, и видно, что он переживает из-за происходящего. Это не утешит болельщиков, но видно, что он хочет подарить им радость, но некоторые действия, которые раньше давались ему очень просто, сейчас внезапно стали для него сложными.

Это показывает, что он - человек со своими слабостями, он чувствительнее, чем Роналду или Ибрагимович, Он нуждается в благотворной обстановке вокруг себя, а пока что он не находит ее. Я не стал бы освистывать его. С Неймаром - другое дело, но Месси не тусуется на показах моды, он не тот парень, который придет домой и скажет «да ну этот футбол, сейчас это уже неважно», а как раз наоборот..., - заявил Жиресс, слова которого цитирует Il Posticipo.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Ален Жиресс
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