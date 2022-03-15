Кассано: «Хочется встретиться с критиками Месси, чтобы оскорбить их»

Бывший итальянский игрок прокомментировал критику в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Аргентинский футболист был освистан болельщиками парижского клуба в связи с вылетом команды из Лиги чемпионов.

«Месси, в отличие от Криштиану Роналду, никогда не идёт на жертвы? Это самая глупая вещь, что мне доводилось читать. Критики Месси просто не в состоянии здраво оценивать ситуацию. Я хотел бы однажды встретиться с этими людьми и лично оскорбить их», – цитирует Антонио Кассано Football-Italia.

Ранее Паоло Ди Канио – другой итальянский экс-футболист – одобрил свист болельщиков «ПСЖ» в адрес Месси, а сам назвал аргентинца «бесхарактерным» и «инопланетянином без эмоций».