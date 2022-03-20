Мбаппе хочет, чтобы «Монако» вышел в еврокубки

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после поражения в матче 29-го тура от «Монако» высказался о соперниках.

«Мы проиграли против сильной команды, которая борется за попадание в еврокубки. Сегодня, они заслужили победу, и я надеюсь, что «Монако» поспадет в еврокубки», - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

«Монако» разгромил «ПСЖ» в матче 29-го тура Лиги 1 со счетом 3:0. Виссам Бен-Йеддер записал на свой счет дубль, еще один гол на счету у Кевина Фолланда.

Монегаски набрали 44 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» с 65 очками остался на первой строчке.