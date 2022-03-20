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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе хочет, чтобы «Монако» вышел в еврокубки

20 Марта 2022 • 18:50 Комментировать
Монако
3:0
ПСЖ
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после поражения в матче 29-го тура от «Монако» высказался о соперниках.

«Мы проиграли против сильной команды, которая борется за попадание в еврокубки. Сегодня, они заслужили победу, и я надеюсь, что «Монако» поспадет в еврокубки», - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

«Монако» разгромил «ПСЖ» в матче 29-го тура Лиги 1 со счетом 3:0. Виссам Бен-Йеддер записал на свой счет дубль, еще один гол на счету у Кевина Фолланда.

Монегаски набрали 44 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» с 65 очками остался на первой строчке.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе
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окончен Монако 3:0 ПСЖ 3.80 3.70 1.95
окончен Анже 1:0 Брест 2.35 3.05 3.45
окончен Лорьян 0:0 Страсбург 3.50 3.20 2.20
окончен Ренн 6:1 Метц
окончен Бордо 0:2 Монпелье 2.40 3.50 2.90
Идет 56 минута Реймс 0:0 Лион 4.20 3.70 1.85
20.03  22:45 Марсель ... Ницца 2.80 3.50 2.50
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