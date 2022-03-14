Рамос намерен уйти из «ПСЖ» грядущим летом

Звездный испанский оборонец Серхио Рамос собрался покинуть «ПСЖ» предстоящим летом, проблема в том, что он редко появляется на поле, и в руководстве клуба считают, что игровая форма Рамоса и его здоровье вызывают слишком много вопросов - клубу легче подыскать кого-то помоложе, чем возиться с ветераном. В составе «ПСЖ» Рамос отыграл в нынешнем сезоне лишь в пяти матчах. Не исклоючено, сообщает испанское издание AS, что Рамос окажется в американском чемпионате МЛС, им интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Американский чемпионат уже давно играет роль эпилога для карьер звездных футболистов.