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Чемпионат Франции. 1 лига

Маркиньос об игре с «Монако»: Это катастрофа, наш худший матч в году

21 Марта 2022 • 10:54 Комментировать
Монако
3:0
ПСЖ
окончен

Защитник «ПСЖ» Маркиньос назвал игру с «Монако» худшей для парижского клуба в этом сезоне.

«Это катастрофа. Это трудно переварить. Это был наш худший матч в году. Мы приехали сюда, чтобы насладиться и выиграть игру», - сказал Маркиньос.

В очередном туре чемпионата Франции «Монако» разгромил лидера Лиги 1 со счетом 3:0.

«У нас трудный период, но мы не сдаемся. Предупреждение есть. Мы должны вернуться после игр сборных в хорошем настроении», - отметил защитник «ПСЖ».

Парижский клуб продолжает лидировать в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на 12 очков.

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ПСЖ Маркиньос
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