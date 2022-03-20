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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин – о победе над «ПСЖ»: «Это принципиальное противостояние, в котором мы победили»

20 Марта 2022 • 17:39 Комментировать
Монако
3:0
ПСЖ
окончен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» (3:0) в матче 29-го тура Лиги 1.

Головин в интервью «Чемпионату» заявил, что команда готовилась к матчу против «ПСЖ», как к обычной игре чемпионата. Футболист считает игры против парижан принципиальным противостоянием, в котором сегодня праздновали победу монегаски.

Головин вышел на матч в стартовом составе и провел на поле 69 минут. В этом матче он не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 18 матчей в чемпионате Франции, забил 2 мяча и отдал столько же голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Лига 1 Александр Головин
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окончен Монако 3:0 ПСЖ 3.80 3.70 1.95
Идет 45 минута Анже 1:0 Брест 2.35 3.05 3.45
Идет 45 минута Лорьян 0:0 Страсбург 3.50 3.20 2.20
Идет 45 минута Ренн 3:0 Метц
Идет 45 минута Бордо 0:2 Монпелье 2.40 3.50 2.90
20.03  19:05 Реймс ... Лион 3.35 3.55 2.18
20.03  22:45 Марсель ... Ницца 2.80 3.50 2.50
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