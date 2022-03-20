Головин – о победе над «ПСЖ»: «Это принципиальное противостояние, в котором мы победили»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» (3:0) в матче 29-го тура Лиги 1.

Головин в интервью «Чемпионату» заявил, что команда готовилась к матчу против «ПСЖ», как к обычной игре чемпионата. Футболист считает игры против парижан принципиальным противостоянием, в котором сегодня праздновали победу монегаски.

Головин вышел на матч в стартовом составе и провел на поле 69 минут. В этом матче он не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 18 матчей в чемпионате Франции, забил 2 мяча и отдал столько же голевых передач.