Зидан запросит у «ПСЖ» покупку двух звёзд «Реала», если возглавит клуб

Зинедин Зидан хотел бы воссоединиться с Каримом Бензема и Каземиро, если «ПСЖ» назначит его главным тренером.

Экс-наставник мадридского «Реала» считается главным кандидатом на тренерскую должность в «Пари Сен-Жермен», которую по окончании сезона может оставить Маурисио Почеттино.

По информации El Nacional, парижскому клубу будет значительно проще договориться с Зиданом, если вместе с ним команду пополнят нападающий Карим Бензема и полузащитник Каземиро, в прошлом успешно выступавшие под руководством французского специалиста в Мадриде.

Утверждается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов отпустить бразильского опорника, но потребует за него не менее 40 млн евро. В случае с Бензема всё сложнее: с 34-летним французом руководство «сливочных» расставаться не намерено.