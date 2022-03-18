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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос проиграл суд испанскому тореадору

18 Марта 2022 • 05:10 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
3.60 3.85 1.95
20.03 15:00

Продолжается неудачная череда в жизни Серхио Рамоса - у него появились проблемы со спортивным здоровьем, влекущие за собой недовольство руководства клуба в связи с тем, что Рамос практически не играет.

Вдобавок, есть и проблемы другого плана - Рамос проиграл судебную тяжбу против испанского тореадора Франа Риверы, которая тянулась с 2012 года. Ранее они вместе владели супермаркетом La lonja del barranco в Севилье, но в итоге все обернулось тем, что тореадор каким-то путем «кинул» его, как считает Рамос, и лишил его доли в этом деле.

Разумеется, Серхио подал в суд, но сейчас, спустя десять лет после инцидента, тот вынес решение - аргументация Рамоса недостаточно убедительна, сообщает ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Серхио Рамос
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