Рамос проиграл суд испанскому тореадору

Продолжается неудачная череда в жизни Серхио Рамоса - у него появились проблемы со спортивным здоровьем, влекущие за собой недовольство руководства клуба в связи с тем, что Рамос практически не играет.

Вдобавок, есть и проблемы другого плана - Рамос проиграл судебную тяжбу против испанского тореадора Франа Риверы, которая тянулась с 2012 года. Ранее они вместе владели супермаркетом La lonja del barranco в Севилье, но в итоге все обернулось тем, что тореадор каким-то путем «кинул» его, как считает Рамос, и лишил его доли в этом деле.

Разумеется, Серхио подал в суд, но сейчас, спустя десять лет после инцидента, тот вынес решение - аргументация Рамоса недостаточно убедительна, сообщает ITASportPress.