Месси рискует не сыграть с «Монако»

Как сообщает L'Equipe, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 29-го тура чемпионата Франции с «Монако» из-за болезни.

По информации источника, по этой причине аргентинец пропустил пятничную тренировку.

В текущем сезоне Лиги 1 34-летний футболист забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач в 18 встречах. В Лиге чемпионов на счету форварда 5 голов в восьми матчах.

На данный момент «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, имея в своём активе 65 очков после 28 туров. Монегаски располагаются на 8-м месте, отставая от парижан на 24 балла.

Игра между этими соперниками состоится в воскресенье, 20 марта, в Монако. Начало — в 15:00 по московскому времени.