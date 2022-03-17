Роналдиньо: «Звёзды «ПСЖ» ещё добьются успеха»

Знаменитый экс-футболист Роналдиньо прокомментировал положение нынешних звёзд «Пари Сен-Жермен».

«Болельщикам «ПСЖ» грустно из-за последних событий, потому что у них по-настоящему звёздная команда. Трудно добиться идеального результата за короткий временной отрезок, но, как мне кажется, все великие футболисты, собранные там, ещё принесут успех», – приводит слова бразильца издание AS.

Напомним, что Лионель Месси и Неймар были освистаны болельщиками «ПСЖ» в матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0) после вылета команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».