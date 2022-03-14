Миссия Месси в Париже провалена

«ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов находится под огромным давлением разочаровавшихся болельщиков. Особенно достаётся Лионелю Месси, которого освистывают свои же поклонники. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Прошлым летом «Барселона» из-за экономических причин не смогла продлить контракт с Лионелем Месси. Та история до сих пор выглядит довольно тёмной и продолжает обрастать подробностями. Недавно, например, сообщалось, что якобы Жерар Пике убедил Жоана Лапорту не предлагать контракт аргентинцу. Возможно, подробности мы ещё узнаем, но та история в любом случае завершилась, после чего началась новая.

Месси перебрался в Париж, и весь мир облетели кадры, как фанаты «ПСЖ» приветствовали аргентинца. Они были счастливы и видели в этом шаге решающее усиление для команды, которое позволит выиграть Лигу чемпионов. В конце концов не так давно парижане были в финале турнира, так что теперь они надеялись на один следующий шаг. Тем более что в «ПСЖ» был аргентинский тренер и хороший друг форварда – Неймар.

Не прошло и года, как Месси впервые в своей карьере оказался в ситуации, когда его освистывали поклонники своей собственной команды. В воскресенье трибуны «Парк де Пренс» очень недружелюбно встретили аргентинца и Неймара на матче с «Бордо». Фанаты освистали их при объявлении составов и продолжали это делать, если они касались мяча.

Во многом это реакция на вылет из Лиги чемпионов. Болельщики «ПСЖ» ждали, что Месси сможет принести команде долгожданный трофей. Аргентинцу откровенно скучно в чемпионате Франции. В 17 матчах он забил всего 2 гола. С другой стороны, он сделал 11 результативных передач, но всё же нельзя сказать, что Месси тащит «ПСЖ». В Лиге 1 этого и не нужно. Некую расхлябанность аргентинцу прощали, надеясь на Лигу чемпионов. Было видно, что еврокубок его намного больше занимал – на групповом этапе он в 5 матчах забил 5 голов, помог в непростых матчах победить «Манчестер Сити» и «Лейпциг» и поучаствовал в разгроме «Брюгге».

На Месси очень надеялись в плей-офф, но в матчах против «Реала» он был тенью себя. В первой игре не забил пенальти, а во второй и вовсе растворился. Месси не то что сыграл неудачно, его просто не было на поле. В решающих матчах сезона, когда надо было показать весь максимум, аргентинец, которому прощалось всё, просто отбывал номер. Особенно это было заметно на фоне Килиана Мбаппе, который бился и в одиночку тащил «ПСЖ», сражаясь против клуба, где, видимо, продолжит карьеру.

На самом деле это далеко не первый раз, когда Месси пропадает. В последние сезоны в «Барселоне» мы это видели не раз – против «Ромы», «Ливерпуля» в ответных матчах он часто испарялся. Однако в Каталонии Месси всегда прощалось всё. В Барселоне он был королём, любимцем. Если что-то не получалось – проблему искали в окружении, которое не поддержало аргентинца. В Париже всё было изначально иначе. Тут Месси был чужим, которого брали для одной задачи. Аргентинец её не просто провалил, но даже и не показал желания её решить.

Пожалуй, миссия Месси в «ПСЖ» провалилась. Парижанам предстоит строить новую команду летом, и зачем нужен аргентинец – непонятно. Вокруг него комплектовать её бессмысленно. При этом если уж Месси не смог стать хорошим напарником для Мбаппе, то кому вообще он может помочь?

Другое дело, что есть вопросы, где аргентинец может продолжить карьеру. Из больших топ-клубов он может быть интересен только «Барселоне», но только с сакральной, а не игровой точки зрения. Хави строит новую команду, и вряд ли ему нужен Месси. Любой другой топ-клуб едва ли в аргентинце нуждается, учитывая, что он давно является футболистом, которого сложно встроить в систему. Поедет ли аргентинец в «Ньюэллс Олд Бойз» или МЛС – это будет уже завершение карьеры. Возможно, что это пока не входит в планы Месси, и тогда он останется в Париже, чтобы ещё почувствовать Лигу чемпионов.

Роман Андреев