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Аргентинский тренер: «Свист в адрес Месси – это крах мирового футбола»

19 Марта 2022 • 01:29 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
3.70 3.95 1.90
20.03 15:00

Главный тренер аргентинского «Сан-Лоренсо» Педро Трольо резко высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес своего звёздного соотечественника.

«Я понимаю, что иногда людям может не нравиться игра Месси, но свист в его адрес – это крах мирового футбола. Лео нельзя освистывать, даже если его команда терпит поражения, – считает 56-летний наставник и бывший игрок сборной Аргентины. – Освистывать одного из лучших футболистов в истории за вылет его команды – уму непостижимо. Месси – это человек, играющий в совершенно другую игру, нежели все мы. Такое поведение – худшее, что может быть в футболе», – заключил Трольо.

Лионель Месси не сумел помочь «ПСЖ» избежать поражения от мадридского «Реала» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, за что был освистан болельщиками парижан в следующем матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Педро Трольо
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