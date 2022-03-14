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Дембеле договаривается с «ПСЖ»

14 Марта 2022 • 20:33 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
3.30 3.90 2.05
20.03 15:00

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не останется в каталонской команде после истечения своего нынешнего контракта, а перейдет в парижский «ПСЖ». Дембеле дожидается окончания своего контракта с «Барселоной», чтобы перейти в «ПСЖ» в качестве свободного агента и получить там выгодное личное предложение.

Усман выступает за «Барселону» с 2017 года, его трансфер стал самым дорогим на тот момент в истории «Барселоны», но за пять лет толком раскрыть свой игровой потенциал в столице Каталонии он так и не сумел. Со своей стороны, «Барселона» готова предложить ему новый контракт, но не готова обеспечить те финансовые условия, которые предлагает «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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