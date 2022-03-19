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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси пропустит игру с «Монако»

19 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
3.60 3.90 1.95
Через 13 ч. 57 мин.

Нападающий «ПСЖ» пропустит матч очередного тура чемпионата Франции с «Монако» из-за гриппа.

Кроме этого, в пятницу Месси был отозван из сборной Аргентины, которая проведет отборочные матчи чемпионата мира против Венесуэлы и Эквадора в конце этого месяца. Он также пропустил два предыдущих матча в январе из-за заражения COVID-19.

«ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1, опережая ближайших преследователей «Марсель» и «Ниццу» на 15 очков.

Аргентинский нападающий провел в этом сезоне 18 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

В матче прошлого тура, который «ПСЖ» выиграл у «Бордо» со счетом 3:0, Месси и его партнер по команде Неймар были освистаны болельщиками, недовольными из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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окончен Ланс 3:1 Клермон
окончен Нант 0:1 Лилль 2.90 2.90 2.80
20.03  15:00 Монако ... ПСЖ 4.00 4.00 1.84
20.03  17:00 Анже ... Брест 2.18 3.50 3.40
20.03  17:00 Лорьян ... Страсбург 3.05 3.40 2.38
20.03  17:00 Ренн ... Метц 1.51 4.40 6.60
20.03  17:00 Бордо ... Монпелье 2.95 3.55 2.41
20.03  19:05 Реймс ... Лион 3.35 3.55 2.18
20.03  22:45 Марсель ... Ницца 2.80 3.50 2.50
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