Месси пропустит игру с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» пропустит матч очередного тура чемпионата Франции с «Монако» из-за гриппа.

Кроме этого, в пятницу Месси был отозван из сборной Аргентины, которая проведет отборочные матчи чемпионата мира против Венесуэлы и Эквадора в конце этого месяца. Он также пропустил два предыдущих матча в январе из-за заражения COVID-19.

«ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1, опережая ближайших преследователей «Марсель» и «Ниццу» на 15 очков.

Аргентинский нападающий провел в этом сезоне 18 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

В матче прошлого тура, который «ПСЖ» выиграл у «Бордо» со счетом 3:0, Месси и его партнер по команде Неймар были освистаны болельщиками, недовольными из-за вылета команды из Лиги чемпионов.