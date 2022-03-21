Почеттино признал, что «ПСЖ» до сих пор не может оправиться от вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что его команда всё ещё не пришла в себя после поражения от «Реала».

«Очевидно, что вылет из Лиги чемпионов оказывает на нас серьёзное влияние. Команде нужно забыть об этом. Это мешает нам проявлять свои лучшие качества, – заявил аргентинец после поражения от «Монако» (0:3). – Предстоящая пауза на матчи сборных должна помочь нам оправиться от произошедшего», – приводит слова Почеттино издание Goal.

Уступив «Монако» в воскресном матче чемпионата, «Пари Сен-Жермен» потерпел четвёртое поражение подряд в гостевых поединках всех соревнований.