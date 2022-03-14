Артета и Конте попали в шорт-лист «ПСЖ» на должность главного тренера

Микель Артета и Антонио Конте могут сменить Маурисио Почеттино на тренерском посту «Пари Сен-Жермен».

Будущее аргентинского специалиста в парижском клубе стало неопределённым после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала».

По информации прессы, руководители «ПСЖ» уже составили список из интересных им тренеров, которые могли бы сменить Почеттино летом. Как сообщает L’Equipe, шорт-лист парижан пополнили два громких имени – Антонио Конте из «Тоттенхэма» и Микель Артета из «Арсенала».

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к Зинедину Зидану и Диего Симеоне. Кроме того, рассматриваются кандидатуры Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», Симоне Индзаги из «Интера», Эрика тен Хага из «Аякса» и Тьяго Мотты из «Специи».